Польские активисты утверждают, что на беларуско‑польской границе уже два дня без сознания лежит 16‑летний подросток из Йемена
Польские активисты утверждают, что на беларуско‑польской границе уже два дня без сознания лежит 16‑летний подросток из Йемена
Кризис на границе
13 апреля 2022, 14:06
 
 
 
 
 

На беларуско-польской границе на стороне Беларуси уже два дня без сознания лежит 16-летний парень из Йемена. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на польских волонтеров организации Grupa Granica.

Grupa Granica опубликовала в твиттере видео с подростком. По данным активистов, парень уже два дня лежит в бессознательном состоянии на беларуской стороне границы и нуждается в медицинской помощи. Они призывают пустить его в Польшу и там оказать медпомощь.

Польские пограничники утверждают, что подросток не нуждается в медицинской помощи. Они пишут, что когда на место прибыли беларуские пограничники, парень самостоятельно встал и ушел вместе с ними.

На слова пограничников отреагировали активисты. По их информации, подросток все еще находится в том же месте на границе, медпомощь ему не оказана.

«Наша возможность проверить информацию ограничена из-за отсутствия доступа в [ту] зону, но мы остаемся на связи с семьей мальчика, которая по-прежнему просит о помощи», — написали активисты.

16-летний парень прибыл в Беларусь из Йемена. На границе он находится в группе из четырех взрослых людей и четырех несовершеннолетних. По словам активистов, врачи, которые связались с группой йеменцев по видео, подтвердили, что ему необходима срочная госпитализация.

     
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