Польские активисты утверждают, что на беларуско‑польской границе уже два дня без сознания лежит 16‑летний подросток из Йемена

На беларуско-польской границе на стороне Беларуси уже два дня без сознания лежит 16-летний парень из Йемена. Об этом пишет Gazeta Wyborcza со ссылкой на польских волонтеров организации Grupa Granica.

Grupa Granica опубликовала в твиттере видео с подростком. По данным активистов, парень уже два дня лежит в бессознательном состоянии на беларуской стороне границы и нуждается в медицинской помощи. Они призывают пустить его в Польшу и там оказать медпомощь.

Польские пограничники утверждают, что подросток не нуждается в медицинской помощи. Они пишут, что когда на место прибыли беларуские пограничники, парень самостоятельно встал и ушел вместе с ними.

На слова пограничников отреагировали активисты. По их информации, подросток все еще находится в том же месте на границе, медпомощь ему не оказана.

«Наша возможность проверить информацию ограничена из-за отсутствия доступа в [ту] зону, но мы остаемся на связи с семьей мальчика, которая по-прежнему просит о помощи», — написали активисты.

16-летний парень прибыл в Беларусь из Йемена. На границе он находится в группе из четырех взрослых людей и четырех несовершеннолетних. По словам активистов, врачи, которые связались с группой йеменцев по видео, подтвердили, что ему необходима срочная госпитализация.