В Гомельской области следователи возбудили семь уголовных дел за передачу телеграм‑каналам фото и видео военной техники

С начала года в Гомельской области следователи возбудили семь уголовных дел «о содействии экстремистской деятельности» (часть 1 статьи 361-4) за передачу «администраторам деструктивных интернет-ресурсов сведений о тактических маневрах военной техники». Об этом пишет Следственный комитет.

В Хойникском районе дело возбудили против 49-летней местной жительницы, которая «передавала администраторам экстремистского Telegram-канала информацию о видах и маршрутах передвижения военной техники». Женщина признана подозреваемой по делу.

ГУБОП задержал более десяти мозырян; против двоих возбудили дела за разжигание вражды и содействие экстремизму

Обвинение в содействии экстремизму предъявлено 28-летней жительнице Мозыря.

«Мать малолетней девочки сняла для ангажированного деструктивного ресурса видео с передвижением вертолетов. Сейчас женщина находится в следственном изоляторе», — пишет пресс-служба СК.

По той же статье предъявлено обвинение несовершеннолетнему ученику профессионального лицея из Мозыря. По версии следствия, мозырчанин «сбросил на экстремистский информационный канал видео с передвижением военной техники».

Дела по таким же статьям возбуждены против 31-летнего «творческого работника» и 37-летнего таксиста из Гомеля. Мужчины, как утверждает следствие, передали фото передвижения техники «экстремистским» каналам. Еще двум гомельчанам — 44 и 30 лет — уже предъявлено обвинение по аналогичным делам.