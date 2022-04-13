Беларусь рассматривает отмену виз для граждан сопредельных стран ЕС «в интересах укрепления добрососедских отношений»

Беларусь рассматривает возможность введения безвизового въезда для граждан соседних государств ЕС «в интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма». Об этом в своем телеграм-канале сообщает Погранкомитет.

«Одновременно Госпогранкомитетом прорабатывается механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска», — говорится в сообщении ведомства.

По утверждению пограничников, после снятия коронавирусных ограничений на пересечение границы увеличилось количество иностранцев, прибывающих из сопредельных стран ЕС.