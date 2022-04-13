Беларусь рассматривает отмену виз для граждан сопредельных стран ЕС «в интересах укрепления добрососедских отношений»
Беларусь рассматривает отмену виз для граждан сопредельных стран ЕС «в интересах укрепления добрососедских отношений»
13 апреля 2022, 12:04
 
 
 
 
 

Беларусь рассматривает возможность введения безвизового въезда для граждан соседних государств ЕС «в интересах укрепления добрососедских отношений и развития въездного туризма». Об этом в своем телеграм-канале сообщает Погранкомитет.

«Одновременно Госпогранкомитетом прорабатывается механизм, позволяющий данной категории граждан посещать пограничную зону без пропуска», — говорится в сообщении ведомства.

По утверждению пограничников, после снятия коронавирусных ограничений на пересечение границы увеличилось количество иностранцев, прибывающих из сопредельных стран ЕС.

     
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