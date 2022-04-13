В Могилеве СК возобновил проверку об избиении силовиками протестующего; его вызывают на опрос, хотя он уехал из страны

Управление Следственного комитета по Могилевской области отменило решение следователя об отказе возбудить уголовное дело по факту избиения силовиками могилевчанина Андрея Вербицкого во время протестов в 2020 году, сообщает правозащитная волонтерская группа MAYDAY.

В документе, присланном на адрес Вербицкого, указано, что необходимо «провести дополнительные проверочные мероприятия», в связи с чем проверку постановили возобновить.

Вскоре после этого по адресу пришел еще один документ за подписью старшего следователя Сковородкина. Там сообщается, что «с целью установления обстоятельств и механизма причиненных телесных повреждений» Вербицкому следует прийти в СК. Однако, как уточняют правозащитники, могилевчанин уехал с семьей из страны в 2021 году, а до этого уже приходил на опрос в ведомство.

Правозащитники рассказывают, что Вербицкого задержали и избили после митинга 27 сентября 2020 года, после чего мужчина три дня восстанавливался в больнице.

Как утверждается, после этого его забрали в Ленинский РОВД Могилева, где протестующего «подвергнули мощному психологическому давлению», а затем трижды судили — Вербицкий получил сначала 12 суток ареста, затем еще 14 суток, а потом его оштрафовали на 20 базовых величин.

После выхода на свободу могилевчанин подавал обращения и жалобы в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело. Как передают правозащитники, следствие признавало, что Вербицкий пострадал от действий неизвестных, однако не смогло их установить, хотя мужчину «избивали в микроавтобусе, закрепленным за могилевской милицией».

Правозащитники утверждают, что затем за могилевчанином начали следить, а на работу к его жене приезжали милиционеры. Семья уехала из Беларуси, а в ноябре 2021 года СК отказал в возбуждении уголовного дела.