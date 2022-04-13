«Радыё Свабода»: с 1 апреля ОБСЕ не считает Беларусь стороной военного конфликта

По состоянию на 1 апреля Беларусь не является стороной вооруженного конфликта в Украине, сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на доклад ОБСЕ, который оказался в распоряжении журналистов издания.

Вскоре после публикации новости доклад ОБСЕ появился в свободном доступе на официальном сайте.

В докладе указано, что миссия ОБСЕ не считает Беларусь стороной конфликта «несмотря на то, что Беларусь допускает использование своей территории для российских атак на Украину». Пока Беларусь не «совершит акты насилия или иные действия, которые являлись бы непосредственным участием в боевых действиях лиц, представляющих Беларусь», она не будет считаться стороной вооруженного конфликта.

В докладе присутствует комментарий Украины. Она, ссылаясь на третью статью резолюции 3314 Генассамблеи ООН об определении агрессии, считает, что «актом агрессии квалифицируется действие государства, которое позволяет использовать свою территорию, переданную им другому государству, для совершения акта агрессии против третьего государства».

Украинская сторона считает, что есть множество фактов, указывающих на то, что Россия использует территорию Беларусь для нападения. Среди них — перебрасывание российских танков, БМП и тяжелых огнеметных систем в Украину с юго-запада Беларуси через КПП «Сеньковка», запуск ракет из Могилевской области в сторону Украины, а также спутниковые снимки, указывающие, что 23 февраля Россия разернула войска и больше ста машин неподалеку от Мозыря.

Украинская сторона также утверждает, что есть факты, указывающие на причастность беларуских войск к нападению на Украину.

Обновлено в 16:30. Добавлена информация о публикации доклада в свободном доступе.