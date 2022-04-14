Прокурор запросил 5 лет лишения свободы хирургу Андрею Любецкому

В Минском городском суде прокурор попросил наказать хирурга Андрея Любецкого 5 годами лишения свободы, сообщает правозащитный центр «Вясна».

По версии обвинения, хирург «публично высказывался о принятом решении нарушить данную им медицинскую клятву», «мешал оказанию медицинской помощи милиционерам и членам их семей» и призывал своих коллег к тому же (часть 1 статьи 130 УК). Также его обвиняют в участии в восьми акциях протеста в сентябре и октябре 2020 года (часть 1 статьи 342 УК), его сообщения в соцсетях квалифицировали как оскорбления представителей власти (статья 369 УК) и Александра Лукашенко (часть 1 и 2 статьи 368 УК).

Андрея Любецкого задержали в мае 2021 года. Он 18 лет работал хирургом в 4-й детской больнице Минска, а в 2016 году ушел в частную практику, когда с ним не продлили контракт. У Любецкого четверо несовершеннолетних детей.

Его жена Наталья Любецкая также медик — стоматолог. В начале апреля 2021 года она стала одной из героинь фильма «Манкурты» о уехавших из страны силовиков на телеканале ОНТ. Как утверждалось в фильме, Наталья Любецкая по просьбе экс-сотрудника спецподразделения «Алмаз» Игоря Макара, с которым училась в одной школе, забирала документы неизвестного содержания. В эфире сказали, что там были поддельные документы из КГБ. Наталью задержали и допросили, а затем освободили. Незадолго до задержания мужа она вместе с детьми уехала из страны.