Беларусь на месяц вводит безвизовый режим для граждан Литвы и Латвии с 15 апреля

С 15 апреля Беларусь разрешит въезжать гражданами Литвы и Латвии без виз, сообщает Пограничный комитет. Действовать это правило будет один месяц.

По сообщению ведомства, безвизовый режим вводится в связи с грядущими православными и католическими праздниками и «на фоне длительных коронавирусных ограничений», из-за которых граждане Литвы и Латвии не могли посетить своих родственников.

В течение месяца граждане Латвии и Литвы могут воспользоваться правом безвизового въезда в Беларусь неограниченное количество раз и находиться на всей территории Беларуси.

Для въезда в Беларусь необходимо предъявить документ для выезда за границу, страховку, зеленую карту при следовании на автомобиле и отрицательный ПЦР-тест либо сертификат о вакцинации.

3 апреля Беларусь сняла ограничения на въезд и выезд через наземные границы. Они действовали в стране более года — с декабря 2020.