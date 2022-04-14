Суд приговорил брестчанина к 3 годам колонии и 3 200 рублям штрафа за три комментария о Лукашенко и «деле Зельцера»

Брестский областной суд приговорил местного жителя Виктора Котовского к 3 годам колонии и штрафу в размере 100 базовых величин за три комментария о смерти сотрудника КГБ в перестрелке с минчанином Андреем Зельцером, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Николай Григорович признал брестчанина виновным по трем статьям УК:

В оскорблении представителя власти (статья 369 УК) за комментарий «Жалко эпамовца. Одним дерьмом на земле меньше», который, как утверждается, Котовский оставил в ночь на 29 сентября в телеграм-чате «Брест 97%»;

В разжигании вражды (часть 1 статьи 130 УК) за сообщение «Парень — герой. Жизнь положил в борьбе с этими козлами несмотря на наличие семьи», оставленное в том же чате вскоре после первого сообщения;

В оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК) за комментарий «шизоид усатый» в телеграм-чате «Лухтовикинги», написанное 9 октября 2020 года.

По информации правозащитников, на суде обвиняемый полностью признал вину. Прокурор Покало запросил для Котовского 3 года лишения свободы и 100 базовых величин штрафа. Именно такое решение и вынес судья.