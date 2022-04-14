Прокуратура направила в суд уголовное дело против философа Владимира Мацкевича

Прокуратура направила в Мингорсуд уголовное дело против философа и методолога Владимира Мацкевича, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, 25 октября 2020 года Владимир Мацкевич участвовал в грубом нарушении порядка и мешал работе транспорта и мероприятий. Также ему вменяют, что с августа 2020 года по август 2021 года философ руководил «экстремистским формированием».

В частности, следователи считают, что Мацкевич вместе с другими людьми готовил и размещал на страницах платформы «Сход» материалы с ложной информацией о ситуации в Беларуси, а также с негативной оценкой представителей власти. Кроме того, ему вменяют подготовку к «действиям экстремистского характера членами формирования и иными лицами».

Также философа обвиняют в оскорблении Лукашенко в видеозаписи, которую он создал и опубликовал 7 мая 2021 года на ютубе.

65-летний философ Владимир Мацкевич проходит обвиняемым в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), руководстве экстремистским формированием (часть 1 статьи 361-1 УК) и оскорблении Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК).

Владимира Мацкевича задержали 4 августа. Во время обыска у него изъяли все электронные устройства и некоторые документы, а самого Мацкевича задержали и поместили под стражу в СИЗО.

С 4 по 16 февраля Владимир Мацкевич держал голодовку с требованием изменить меру содержания на подписку о невыезде, завершить следственные действия и передать дело в суд и назначить дату судебного разбирательства. На 13-й день голодовки его самочувствие ухудшилось и задержанному потребовалась медицинская помощь — ему «поставили капельницу и вкололи витамины». После этого он прекратил голодовку.