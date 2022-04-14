Мининформ приостановил деятельность издательства «Медисонт» на 3 месяца

Мининформ приостановил деятельность типографии и издательства «Медисонт» на 3 месяца, сообщается в пресс-релизе.

По информации ведомства, оно выявило нарушение пункта 3 статьи 28 закона «Об издательством деле». Среди нарушений называется несвоевременное уведомление об изменении сведений об издательстве, таких как место нахождения издателя, изготовителя и распространителя печатных изданий.

Издательство работает с 1998 года. В 2020 году в издательстве вышла книга журналиста «Еврорадио» Змитра Лукашука и философа Максима Горюнова «Беларуская нацыянальная ідэя», которая включает в себя 85 интервью с беларусами на тему национальной идентичности и поиска национальной идеи.

В 2021 году комиссия по противодействию экстремизму нашла в ней «инструкции по взрывному делу».

Также издательство выпустило книги Андруcя Горвата «Радзіва "Прудок"» и «Прэм'ера», книгу Сергея Песецкого «Запіскі афіцэра Чырвонай Арміі» и другие книги беларуских авторов.