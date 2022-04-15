Суд в Москве согласился перевести в российскую колонию россиянина, осужденного в Беларуси за участие в протестах

Савеловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство о переводе в российсскую колонию гражданина России Александра Геджадзе, осужденного в Беларуси на 3 года лишения свободы за грубое нарушение порядка (статья 342 УК). Об этом «Медиазоне» сообщил правозащитник Московской Хельсинской группы Роман Киселев.

Решение по делу Геджадзе было озвучено судом 11 апреля. Согласно нему, в России осужденный будет отбывать наказание по части 2 статьи 212 УК РФ — участие в массовых беспорядках. Аналогичной статьи о грубом нарушении порядка, по которой Александр Геджадзе осужден в Беларуси, в российском УК нет.

Роман Киселев считает такой перевод статей удивительным: «Потому что, когда в России задерживают беларусов, которых разыскивают по 342 статье УК РБ, то их отпускают после первичной экстрадиционной проверки. Прокуроры не считают этот состав преступлением на территории России. А в случае перевода Геджадзе, российский суд нашел возможным перевести 342 УК РБ в 212 УК РФ. Если бы оно было также и в экстрадиционных делах, то у нас бы сидящих в СИЗО беларусов было бы больше».

По словам Киселева, в Беларуси находятся «по разным подсчетам больше 16 россиян, которые преследуются в уголовном порядке за совершение предполагаемых преступлений, связанных с протестами и их поддержкой».

«Для многих россиян перевод в Россию мог бы быть определенной спасительной веточкой, которая позволила бы им, во-первых, уйти из довольно тяжелых условий содержания. Будучи политическими заключенными в тюрьмах далеко не европейских стандартов — в общем, это судьба не самая завидная», — говорит Киселев.

Дело Геджадзе для правозащитников «было ключевым, потому что он первый россиянин, который, являясь политическим заключенным, попал в эту процедуру [перевода]».

Правозащитникам из МХГ известно еще об одном планируемом деле о переводе — россиянина Андрея Новикова, который в августе 2021 года был осужден на 2,5 года лишения свободы за грубое нарушение порядка (статья 342 УК) и незаконное пересечение государственной границы (статья 371 УК). Во время предвыборной кампании в 2020 году Новиков был волонтером штаба Светланы Тихановской. Ходатайство о его переводе для отбытия наказания в российскую колонию было подано в начале февраля, добавляет Киселев.

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Дело Александра Геджадзе поступило в московский суд зимой. Его рассматривала судья Анна Козлова. В апреле 2021 года суд в Минске назначил Геджадзе 3 года колонии. 36-летний россиянин обвинялся в грубом нарушении порядка — он привез в ЖК «Каскад» автомобильные покрышки, из которых местные жители соорудили баррикаду во время протестов в октябре 2020 года.

В суде Геджадзе признал вину частично: он не отрицал, что перевозил покрышки, но утверждал, что не знал, для чего их будут использовать. В ноябре 2021 года беларуские правозащитники признали его политзаключенным. На момент посступления дела в московский суд россиянин отбывал наказание в ИК-1 в Новополоцке.