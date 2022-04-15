В Беларуси задержали директорку вильнюсского печатного центра, которая приехала на годовщину смерти матери

В Беларуси силовики задержали директорку вильнюсского печатного центра Adu Print Алесю Буневич, сообщили ее коллеги в инстаграме.

Задержание произошло неделю назад. По данным правозащитников, в Беларусь девушка приехала на годовщину смерти матери.

По предварительной информации, Алесю Буневич обвиняют в акте терроризма группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 289 УК), пишет «Вясна». Ей грозит от 8 до 20 лет лишения свободы.

«Предварительно [известно, что] Буневич задержали при попытке пересечь границу Беларуси с одной из стран ЕС. Возможно, уголовное дело касается так называемых актов терроризма на беларуской железной дороге», — уточняют правозащитники.