Беларусь запретила проезд транспорта, зарегистрированного в ЕС, через таможенную границу ЕАЭС

С полуночи 16 апреля Беларусь вводит запрет на проезд автомобилей, зарегистрированных в Европейском союзе, через таможенную границу Евразийского экономического союза, пишет «Белта» со ссылкой на министерство транспорта.

Исключением из этого правила станут случаи, когда транспорт следует «через определенные пункты пропуска в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки». Без ограничения могут передвигаться транспортные средства, которые перевозят почтовые отправления и живых животных.

До 23 апреля новые ограничения не будут применяться к транспорту, который въехал в Беларусь до 16 апреля.

Как уточнили «Белте» в Минтрансе, ведомство определило перечень мест, в которые транспорт, зарегистрированный в ЕС, может следовать для грузовых операций и перецепки из близлежащих пунктов пропуска. Государственный таможенный комитет по согласованию с Минтрансом будет определять и другие такие места.