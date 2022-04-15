Анджей Дуда подписал поправки в закон, по которым беларусы смогут получать гуманитарные визы в Польше

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон, согласно которым теперь беларусы смогут получать гуманитарные визы на территории Польши. Об этом пишет «Центр беларуской солидарности» со ссылкой на сайт президента.

В соответствии с изменениями, беларусы смогут получать национальные и гуманитарные визы на территории Польши. На основании виз, которые были выданы по гуманитарным причинам, можно будет получить гуманитарный вид на жительство, а с ним — польский проездной документ, пишет ЦБС.

«Все механизмы (гуманитарная виза+гуманитарный ВНЖ+проездные документы) будут доступны для всех беларусов, а не только для тех, кто приехал из Украины после 24 февраля!», — отмечает центр.

Накануне ЦБС писал, что «разработка и налаживание процедуры выдачи гуманитарных виз на территории Польши и гуманитарных видов на жительство займет около двух месяцев».