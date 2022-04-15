Мининформ на три месяца приостановил работу издательства «Галіяфы»

Министерство информации на три месяца приостановило деятельность издательства «Галіяфы», пишет «Белта» со ссылкой на ведомство.

«Министерство информации Республики Беларусь выявило, что в нарушение пункта 3 статьи 28 закона от 29 декабря 2012 года № 8-З "Аб выдавецкай справе ў Рэспубліцы Беларусь" частное издательское унитарное предприятие "Голиафы" нарушило сроки обращения в Министерство информации с уведомлением об изменении сведений, подлежащих включению в Государственный реестр издателей, изготовителей и распространителей печатных изданий», — цитирует агентство Мининформ.

Издательство выпускало в том числе роман Альгерда Бахаревича «Белая муха, забойца мужчын», поэтический сборник Анатоля Сыса «Берагі майго юнацтва», издавало книги Адама Глобуса.

14 апреля стало известно о временной приостановке работы издательства «Медисонт» — тоже по решению Мининформа. Издательство выпустило книги Андруcя Горвата «Радзіва "Прудок"» и «Прэм'ера», книгу Сергея Песецкого «Запіскі афіцэра Чырвонай Арміі» и другие книги беларуских авторов.