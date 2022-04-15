Минчанина приговорили к 10 годам колонии за попытку поджога дачи председателя Верховного суда

Минский областной суд приговорил 39-летнего минчанина Александра Зайцева к 10 годам колонии в условиях усиленного режима по обвинению в покушении на теракт (часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 289 УК) за попытку поджога дачи председателя Верховного суда Валентина Сукало, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Как пишут правозащитники, суд вынес приговор еще в конце марта, однако известно о нем стало только сейчас.

По информации «Вясны», Зайцева задерживали в ноябре 2020 года на акциях протеста и судили по обвинению в участии в несанкционированном мероприятии (статья 24.23 КоАП). Итоги того суда правозащитники не сообщают.

По уголовному делу минчанина задержали 22 августа 2021 года возле дачи Сукало при попытке поджога. По информации «Вясны», в обвинении указано, что Зайцев «не смог довести свой умысел до конца, поскольку сотрудники правоохранительных органов своевременно пресекли противоправные действия, чем обеспечили общественную безопасность».

Суд над минчанином длился около трех недель в закрытом режиме, поэтому подробности дела неизвестны — за исключением того, что суд назначил наказание на такой же срок, который запрашивала сторона обвинения.