Главу независимого профсоюза «Нафтан» Ольгу Бритикову четвертый раз подряд арестовали на 15 суток, сообщает правозащитный центр «Вясна». По какой статьей и когда прошел суд не уточняется.

По сообщению правозащитников, Бритикову задержали 27 февраля на избирательном участке за фотографирование бюллетеня. За это ее арестовали на 15 суток. Через несколько дней суд добавил ей еще 15 суток за прикрепленный к куртке антивоенный лозунг «Нет войне» на трех языках — беларуском, русском и английском.

Третьи 15 суток она получила за те же лозунги, которые были написаны на бумаге и выставлены в окнах ее квартиры. По словам правозащитников, на суде она рассказала о том, что на обратной стороне были написаны молитвы.

13 апреля Бритикова должна была выйти на свободу, но вскоре ее вновь арестовали на 15 суток. На этот раз за пост со словами «Нет войне» в инстаграме.