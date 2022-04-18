Лукашенко рассказал о задержании по уголовному делу о взятках 35 врачей‑ортопедов

В Беларуси за получение взяток задержано 35 ортопедов. Такую цифру озвучил Александр Лукашенко на совещании с министром здравоохранения Пиневичем, генпрокурором Андреем Шведом и главой КГБ Иваном Тертелем.

«Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки», — передает слова Лукашенко «Белта».

По словам Лукашенко, он «очень хорошо» знал «ход этой операции», так как «контролировал» ее.

«Это не сегодня, не вчера началось. Я министра здравоохранения об этом предупредил. Но на сегодня 35 человек. И уверен — меня никто в этом не разубедит — что это не все те, кто должен там с ними рядом сидеть. Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки. У некоторых по 300 тысяч, по 650 тысяч евро при обысках обнаружили только дома», — сказал он.

Лукашенко рассказал, что среди задержанных был врач, который «не единожды» обследовал его самого: «Я очень огорчен этим фактом, но закон есть закон».

Сообщения о задержании ортопедов-травматологов появились в марте. Издание «Зеркало» писало, что 26 марта были задержаны от 25 до 50 травматологов. Близкие одного из задержанных рассказывали, что против врача заведено дело по части 2 статьи 430 УК — «получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере».