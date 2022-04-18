Гражданин Беларуси умер на стройке АЭС в Бангладеш

52-летний гражданин Беларуси умер на строительстве АЭС «Руппур» в Бангладеш, сообщает агентство United News of Bangladesh.

Как уточняют журналисты со ссылкой на полицию, тело беларуса обнаружили в комнате на 15 этаже в доме, где живут иностранные строители. Утром в пятницу тело нашли соседи мужчины, они вызвали полицию. По версии силовиков, причиной смерти могла стать остановка сердца.

Мужчине было 52 года, он работал в компании Ruinwald, которая занимается строительством АЭС. В новости указано, что его звали Ivanu Maxim.

28 марта сообщалось, что полиция Бангладеш задержала троих беларусов за возможную причастность к убийству гражданина Казахстана Владимира Совета, работавшего на стройке АЭС «Руппур». В комнате вместе с убитым находился еще один гражданин Казахстана, он получил ранения и был госпитализирован.