МВД признало «экстремистским формированием» телеграм‑канал «Беларусь головного мозга» и его страницы в соцсетях

МВД признало «экстремистским формированием» телеграм-канал «Беларусь головного мозга» и его страницы на ютубе, в фейсбуке, инстаграме, тиктоке и твиттере, сообщает ГУБОП.

«Беларусь головного мозга» — проект, в рамках которого авторы публикуют политический контент, а также комментируют новости о Беларуси и о войне в Украине. На момент публикации на телеграм-канал БГМ подписано 162 тысячи человек.

Основал «Беларусь головного мозга» блогер Игорь Лосик, которого в декабре 2021 года в рамках «дела Тихановского» осудили на 15 лет колонии усиленного режима. Лосика обвинили в разжигании социальной вражды «в отношении представителей власти и правоохранительных органов», совершенном группой лиц (часть 3 статьи 130 УК), и в организации массовых беспорядков (часть 1 статьи 293 УК).

«Экстремистскими формированиями» в Беларуси признаны уже более двух десятков объединений, фондов, телеграм-каналов и медиа. Среди них — телеканал «Белсат», информагентство «Белапан», издание «Радые Свабода», несколько анархистских интернет-ресурсов, объединение бывших силовиков BYPOL, фонд BYSOL и другие.

13 октября в телеграм-канале ГУБОП появился пост, в котором со ссылкой на принятое накануне постановление Совмина №575 «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма» утверждалось, что вскоре «подписчики экстремистских телеграм-каналов и чатов будут привлекаться к уголовной ответственности <…> как участники экстремистского формирования».

В опубликованном вечером того же дня постановлении не говорилось об уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы.