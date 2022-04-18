Суд приговорил воспитательницу детского сада к 3 годам домашней химии за распечатанные листовки о референдуме

Суд Фрунзенского района Минска приговорил 60-летнюю воспитательницу в детском саду Ларису Николаеву к 3 годам домашней химии за распечатку 16 листовок с агитацией ставить два крестика в бюллетенях на референдуме, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Алла Скуратович признала Николаеву виновной в воспрепятствовании праву на участие в референдуме (часть 2 статьи 191 УК).

Согласно версии обвинения, передает «Вясна», 10 февраля Николаева скачала с сайта xx2022.org листовки, текст которых призывал «делать бюллетени недействительными путем голосования через порчу бюллетеней, умышленного введения граждан Беларуси в заблуждение для создания у последних ошибочного представления о законности порчи бюллетеней». Кроме того, обвиняемая «распечатала листовки в количестве не меньше 16 штук с целью из распространения» — они «были изъяты 10 февраля по месту работы Николаевой в детском саду».

«Действия Николаевой были направлены на воспрепятствование осуществления права на участие в референдуме, срыв республиканского референдума <﻿…﻿> Своими действиями Николаева формирована у граждан лживые убеждения о порядке участия, проведения и итогах республиканского референдума», — цитирует «Вясна» обвинение.

«Она скачала листовки на флешку и распечатала на рабочем принтере восемь листов — по две листовки на каждом. По словам Ларисы, она хотела распечатать только один экземпляр, но кто-то из коллег ранее установил на принтере значение восемь экземпляров, поэтому она распечатала именно такое количество», — пишут правозащитники.

Сама обвиняемая утверждает, что положила листовки в полку рабочего стола, а 10 февраля вспомнила о них, положила в пакет, чтобы отнести домой и использовать для семян растений. В скором времени женщину задержали. 23 февраля ее заключили под стражу.