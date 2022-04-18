КГБ раскрыл детали «дела ортопедов», по которому силовики задержали 40 человек

По «делу ортопедов» задержано 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки (части 1, 2, 3 статьи 430 УК), даче взятки (часть 1 статьи 431 УК) и незаконном денежном вознаграждении (часть 1 статьи 433 УК), сообщает «Белта» со ссылкой на замначальника Следственного управления КГБ Константина Бычека.

По его словам, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что, «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм. «За эти действия представители иностранных компаний передавали беларуским врачам незаконное денежное вознаграждение из расчета по 200 евро за каждую проведенную операцию», — утверждает Бычек.

Представитель КГБ говорит, что силовики изъяли деньги, а у представителей коммерческих организаций — данные черной бухгалтерии. «Абсолютное большинство обвиняемых сотрудничают со следствием, дают признательные показания и предпринимают меры к уплате в доход государства дохода, полученного преступным путем», — сказал Бычек.

Сообщения о задержании ортопедов-травматологов появились в марте. Издание «Зеркало» писало, что 26 марта были задержаны от 25 до 50 травматологов-ортопедов. Близкие одного из задержанных рассказывали, что против врача заведено дело по части 2 статьи 430 УК — «получение взятки повторно, либо путем вымогательства, либо группой лиц по предварительному сговору, либо в крупном размере».

Утром 18 апреля Александр Лукашенко рассказал о задержании 35 ортопедов: «Не просто подсказывали людям, лежащим на операционном столе, какие импортные ортопедические запчасти им в тело вставить, а прилично за это от иностранцев получали взятки». При этом, по его словам, у некоторых задержанных дома находили до 650 тысяч евро.