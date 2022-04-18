Генпрокуратура России одобрила запрос на экстрадицию в Беларусь витеблянки Яны Пинчук

Россия одобрила запрос на экстрадицию в Беларусь витеблянки Яны Пинчук, сообщила «Медиазоне» ее адвокат Мария Беляева.

«14 апреля Яна получила постановление генеральной прокуратуры о согласии выдачи ее в Беларусь. Мы будем его обжаловать», — рассказала защитница.

Кроме того, защита будет обжаловать в Смольнинском суде Москвы отказ МВД о предоставлении Пинчук статуса беженца. Даты рассмотрений жалоб пока не назначены.

В Беларуси витеблянку обвиняют по пяти статьям: клевета (статья 188 УК), незаконные действия с персональными данными другого лица (часть 3 части 203-1 УК), разжигание социальной вражды и розни (часть 3 статьи 130 УК), создание и руководство экстремистским формированием (часть 1 и 2 статьи 361-1 УК), призывы к действиям против нацбезопасности (часть 3 статьи 361 УК).

Объединенная пресс-служба судов Петербурга указывала, что по статье о незаконных действиях с персональными данными Пинчук вменяют три эпизода, а по статье о руководстве экстремистским формированием — два.

По утверждению СК Беларуси, с сентября 2020 года по ноябрь 2021 года Яна Пинчук была администратором трех каналов в телеграме; их названия не уточняются.

«Действуя с другими лицами, она собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения, в которых содержались призывы к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь, размещала в отношении потерпевших заведомо ложные, порочащие сведения, содержащие обвинение в совершении преступлений», — считают следователи.

Яну Пинчук задержали 1 ноября в ее квартире по запросу беларуских властей. Через два дня суд в Петербурге арестовал девушку до 10 декабря. На тот момент было известно, что в Беларуси Пинчук обвиняют по двум статьям — о разжигании вражды и создании экстремистского формирования. В суде озвучили, что с сентября по декабрь 2020 года беларуска администрировала телеграм-канал «Витебск 97%» и размещала в нем «экстремистские материалы». В декабре 2021 года суд в Петербурге продлил ей арест до 30 апреля.