Замгендиректора «Белта» по идеологии приговорили к 5 годам колонии, он слил телеграм‑каналу «Ник и Майк» график Лукашенко

Суд Советского района Минска приговорил замгендиректора «Белта» по идеологии Сергея Адерихо к 5 годам колонии по статье о превышении служебных полномочий (часть 2 статьи 426 УК), сообщает правозащитный центр «Вясна». Приговор был вынесен 10 января, известно о нем стало только спустя 4 месяца.

Согласно версии обвинения, Адерихо «вступил в преступный сговор» с одним из руководителем «Народного антикризисного управления» и создателем телеграм-канала «Ник и Майк». Адерихо передавал ему служебную информацию «Белты». На ее основе в телеграм-канале «размещено не менее 58 публикаций, содержащих сведения о планируемых мероприятиях с участием президента, премьер-министра, высших должностных лиц и иные сведения, касающиеся Республики Беларусь».

В обвинении указано, что данные публикации оказали «незаконное влияние на рабочие графики должностных лиц государства, что впоследствии и повлекло отдельные изменения в рабочих графиках президента».

Согласно версии обвинения, действия Адерихо дискредитировали его должность, подорвали авторитет и деловую репутацию «Белты» и создали в обществе «мнения о продажности» и «недовольстве» чиновников.

По информации правозащитников, Адерихо на процессе рассказал, что предоставлял информацию в обмен на то, что если произойдет смена власти, он избежит люстрации, у него сохранится имущество и он останется на должности.

Обвиняемый полностью признал вину. В материалах дела содержится две явки с повинной, однако они не были признаны смягчающим обстоятельством.

15 марта Минский городской суд оставил приговор без изменения.