Дело против журналистки «Белсата» Катерины Андреевой об измене государству поступило в суд

Дело по статье об измене государству (часть 1 статьи 356 УК), возбужденное против журналистки «Белсата» Катерины Андреевой, передано в Гомельский областной суд, сообщил ее муж Игорь Ильяш в фейсбуке.

«Думаю, где-то на вторую декаду мая могут назначить рассмотрение. Если не раньше. Суд почти наверняка будет закрытым», — написал он.

О том, что журналистку обвиняют в измене государству, Ильяш сообщил 7 апреля. Суть дела неизвестна.

«Мы не знаем, на основе каких событий возникло это обвинение. Делом занималось УКГБ по Гомельской области, следствие проходило в условиях полной секретности — т.е. вплоть до вчерашнего дня, в течение 55 суток после ее перевода в СИЗО, родственники не знали ни статуса Кати, ни статьи по которой проводятся те самые “процессуальные действия”», — писал он ранее.

18 февраля 2021 года судья Наталья Бугук в суде Фрунзенского района Минска признала журналисток «Белсата» Катерину Андрееву и Дарью Чульцову виновными в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (статья 342 УК) и приговорила журналисток к двум годам колонии. Мингорсуд оставил приговор в силе.

По версии обвинения, журналистки «из корыстных целей» в прямом эфире «путем озвучивания информации» осуществили «сбор активных участников, грубо нарушающих общественный порядок», «с целью создания массовости для возможности противостояния действиям сотрудников правоохранительных органов».