МВД отчиталось об освобождении трех беларусок, которых удерживали в Грузии

В Грузии освободили 40-летнюю минчанку и двух ее дочерей, которых удерживал местный житель, сообщает пресс-служба МВД.

По сообщению ведомства, минчанка общалась в социальных сетях с иностранцем, который уговаривал его продать квартиру и приехать к нему в Батуми. Мужчина купил ей и ее 7 и 18-летним дочерям билеты на начало апреля. По прилету беларусок поселили «в сельской местности в горах», забрали деньги и средства связи, «заставляли ухаживать за тяжелобольной матерью мужчины».

Старшая дочь смогла позвонить отцу в Минск и рассказала о том, что их принуждают к тяжелому физическому труду а ее саму собираются насильно выдать замуж. Также она передала свои координаты.

Местные силовики освободили беларусок и задержали мужчину. 16 апреля они вернулись в Беларусь.