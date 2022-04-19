Комик Слава Комиссаренко рассказал, что организаторы отменили концерт в Кракове из‑за его национальности

Комик Слава Комиссаренко в своем инстаграме рассказал о переносе своего концерта в Кракове на новую дату из-за того, что организаторы прошлой площадки для выступления отказали ему в проведении концерта из-за его национальности.

«Администрация прошлой площадки в Кракове отказала в проведении концерта, потому что я белорус, а значит поддерживаю Лукашенко. Информация о том, что я так сильно поддерживаю Лукашенко, что уже четыре месяца в уголовном розыске, их не переубедила. Ну ничего, им же хуже, не узнают, откуда на Беларусь готовилось нападение», — прокомментировал он.

23 февраля сотрудник RT Константин Придыбайло рассказал в своем телеграм-канале, что против Комиссаренко возбуждено уголовное дело о клевете в отношении Александра Лукашенко (статья 367 УК). В тот же день о деле против Комиссаренко написал провластный телеграм-канал «Желтые сливы»: «На него наконец действительно завели уголовное дело. Теперь всё по-настоящему». Официальной информации по делу нет.

В отрывке выступления стендапера «Желтые сливы» зацензурировали его слова «Сука, усатая ты кокетка». При этом матерные высказывания Комиссаренко остались нетронутыми.

В январе Комиссаренко во время выступления в Киеве рассказал, что его объявил в розыск КГБ, после чего он уехал из России.

По словам комика, ему написал «человек, который связан с беларускими протестами» и предупредил, что комика собираются «выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь».

На своей странице в фейсбуке стендапер утверждал, что уехал «не зря», так как сотрудники КГБ звонили ему и писали СМС.

После президентских выборов 2020 года Комиссаренко начал высказываться на политические темы в своих выступлениях. В интервью Юрию Дудю он рассказал, что его родителей «[силовики] уже искали в Беларуси».