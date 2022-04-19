Роскомнадзор заблокировал сайт motolko.help, на котором выходил материал о российских военных, отправлявших посылки через СДЭК

Роскомнадзор заблокировал основанный активистом Антоном Мотолько сайт motolko.help, на котором в том числе публиковалась информация о передвижениях российской военной техники и расследование об отправке российскими военными большого количества посылок через СДЭК. Это следует из информации, размещенной на сайте ведомства.

Причиной для блокировки послужило решение Генпрокуратуры России от 25 марта. Статьей, указанной как основание для такого решения, указана 15.3 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это означает, что, по версии ведомства, сайт содержит информацию с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, либо недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу для жизни или здоровья граждан, либо его контент несет угрозу для общественной безопасности, или создает помехи функционированию объектов инфраструктуры.

Согласно информации проекта «Роскомсвобода», motolko.help был заблокирован в России 6 апреля.

Один из проектов Мотолько, «Беларускi Гаюн», занимался отслеживанием перемещений российской военной техники на территории Беларуси. На сайте motolko.help в том числе опубликовано расследование проекта о российских военных, отправлявших большое количество посылок через приграничное отделение СДЭК — по версии, изложенной в материале, эти люди могут быть мародерами, причастными к преступлениям на территории Украины.