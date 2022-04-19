ГУБОП отчитался о задержании экс‑сотрудницы минской районной администрации; ей вменяют слив данных силовиков

Сотрудники ГУБОПиК задержали бывшую работницу администрации Октябрьского района Минска за передачу информации телеграм-каналу по деанонимизации силовиков «Черная книга Беларуси»; ей вменяют разжигание вражды (часть 3 статьи 130 УК), сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

«Женщина, имея доступ к базам данных, цинично добавляла информацию в "расстрельные списки" беглых, корректируя адреса, телефоны силовиков и членов их семей, прекрасно понимая, что публикуются они не для обычного буллинга, а для организации насилия по надуманным основаниям», — написано в телеграм-канале ГУБОП.

Сама задержанная в видео ведомства рассказывает, что работала в службе «Одно окно» в районной администрации в 2020 году и передавала «Черной книге Беларуси» данные сотрудников МВД.

По информации правозащитного центра «Вясна», задержанную зовут Светлана Бычковская.