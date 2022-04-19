«Вясна»: в офисе «Свободного профсоюза металлистов» проходит обыск

Около 10 человек в балаклавах проводят обыск в офисе «Свободного профсоюза металлистов», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Остальные подробности пока неизвестны.

Как уточняет «Вясна», вечером 23 марта замглавы организации Александр Евдокимчик был задержан, а позже осужден на 15 суток ареста за неподчинение милиции (статья 24.3 КоАП).

Как утверждается на сайте СПМ, организация «объединяет работников отраслей народного хозяйства связанных с металлом», а своими целями ставит обеспечение достойной заработной платы работников, борьбу за достижение полной занятости, отмену всеобщей контрактной системы найма, а также защиту работников от незаконных увольнений и обеспечение безопасных условий труда. На телеграм-канал профсоюза подписаны 88 человек.