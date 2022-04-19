«Салiдарнасць»: у нескольких представителей независимых профсоюзов прошли обыски

У нескольких представителей независимых беларуских профсоюзов прошли обыски, пишет «Салiдарнасць».

По информации издания, помимо утреннего обыска в «Свободном профсоюзе металлистов (СПМ)», обыски проходили также дома у председателя «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» Александра Ярошука и его заместителя Сергея Антусевича. Сейчас они не отвечают на звонки.

Обыски прошли и дома у председателя «Свободного профсоюза Белорусского» Николая Шараха в Полоцке, а также в квартире его дочери.

Кроме этого, обыск прошел в квартире еще одной неназванной сотрудницы офиса БКДП, после чего ее увезли на допрос.

Кто именно и на каком основании проводил эти обыски — не уточняется.

БКДП как организация объединяет СПМ, СПБ, а также еще несколько независимых профсоюзов.