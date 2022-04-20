Как минимум пятерых задержанных по «делу ортопедов» отпустили из СИЗО после «компенсации ущерба»

Почти все врачи, задержанные по «делу ортопедов», «компенсировали ущерб» — после этого из СИЗО отпустили как минимум пятерых человек, пишет «Наша Ніва». Эту информацию подтвердил «Медиазоне» адвокат, знакомый с делом.

По информации издания, освободившихся врачей отправляют на работу в приемные отделения, где чаще всего оказывают амбулаторную помощь и перенаправляют пациентов в другие отделения.

По «делу ортопедов» задержали 35 работников медучреждений и пять представителей коммерческих структур. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки (части 1, 2, 3 статьи 430 УК), даче взятки (часть 1 статьи 431 УК) и незаконном денежном вознаграждении (часть 1 статьи 433 УК).

По данным КГБ, врачи и руководители медучреждений получали взятки за то, что, «действуя в интересах иностранных коммерческих организаций и используя свое служебное положение», предлагали пациентам купить иностранные эндопротезы конкретных фирм.