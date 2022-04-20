Силовики увезли на допрос в СК главреда газеты «Новы Час» Оксану Колб

Силовики увезли на допрос в Следственный комитет главную редакторку газеты «Новы Час» Оксану Колб, пишет издание.

По информации коллег, силовики пришли в квартиру Колб «со щитами и кувалдами». Они сообщили близким, что забирают журналистку за допрос в СК. По какому делу допрашивают Колб и в каком статусе она по нему проходит, неизвестно.

Это не первый раз, когда силовики приходят к сотрудникам газеты. 19 октября 2021 года силовики провели обыск дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. У журналиста конфисковали всю технику. 20 октября утром перестали выходить на связь главный редактор газеты Оксана Колб и ее заместитель Сергей Пульша. Позже стало известно, что в квартире Сергея Пульша прошел обыск. После силовики вместе с ним приехали в редакцию. Вскоре Сергея Пульшу и Оксану Колб освободили. С них взяли подписку о неразглашении.

В конце октября в Беларуси и за границей перестал открываться сайт газеты — он был заблокирован по решению Мининформа. После блокировки сайт газеты переехал на адрес novychas.online.