Многодетную мать из Пружан, ранее осужденную по «хороводному делу», обвиняют в содействии экстремизму и еще пяти статьям

СК направил в прокуратуру материалы уголовного дела против 34-летней жительницы Пружанского района. По версии ведомства, женщина «для получения выгоды совершила ряд преступлений экстремистской направленности».

Ей предъявлены обвинения по шести статьям: незаконный сбор и распространение информации о персональных данных другого лица без его согласия (часть 3 статьи 203-1 УК); клевета (статья 188 УК); пособничество в угрозе насилием в отношении должностного лица (часть 6 статьи 16 и часть 1 статьи 366 УК); создание условий для совершения оскорбления представителя власти (часть 1 статьи 13 и статья 369 УК); создание условий для совершения угрозы насилием в отношении судьи (часть 1 статьи 13 и статья 389 УК); содействие экстремистской деятельности (часть 1 статьи 361-4 УК).

По информации правозащитного центра «Вясна», речь идет о многодетной матери Юлии Лаптанович, которая в августе 2021 года уже была осуждена на 3 года домашней химии по «хороводному делу».

«На этом женщина не остановилась и вновь стала фигуранткой уголовного дела. В ходе допроса она рассказала, что в июле прошлого года с ней в мессенджере связался пользователь, который предложил финансовую поддержку за предоставление информации о должностных лицах, осуществлявших в отношении ее семьи уголовное преследование», — пишет Следственный комитет.

По утверждению ведомства, женщина согласилась, «выполнила все условия собеседника и получила денежный перевод на сумму более 500 Евро».

«Помимо этого, на счет обвиняемой переводились деньги, которые она передавала своим "друзьям по несчастью" в качестве финансовой помощи из-за границы», — утверждает пресс-служба.

Кроме того Лаптанович, по версии следствия, предоставила «информацию о персональных данных и деятельности должностных лиц своей знакомой, у которой был выход на экстремистские телеграм-каналы».

Муж Юлии Лаптанович Игорь также был осужден по «хороводному делу» в августе 2021 года — суд назначил ему 2,5 года лишения свободы. Юлию Лаптанович задержали по второму уголовному делу в октябре 2021 года.