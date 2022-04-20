Музыкант Олег ЛСП отправит деньги, вырученные с его новой песни «Ураганы», в фонды поддержки беженцев из Украины

Беларуский музыкант Олег ЛСП отправит деньги, заработанные с новой песни «Ураганы», в фонды поддержки украинских беженцев. Об этом он написал в своем инстаграме.

ЛСП выпустил клип на «Ураганы», а премьера песни состоится 22 апреля.

«Я написал эту песню в конце 2021 года, когда все мы еще жили в другом мире. На тот момент из Беларуси уже выехали десятки тысяч человек. И кто бы мог подумать, какой мелочью это будет выглядеть на фоне нынешних событий, когда в соседней Украине более десяти миллионов людей вынуждены находиться вдали от дома, без ясных перспектив и средств к существованию. Это число превышает все население моей страны на сегодняшний день», — написал музыкант.

Он добавил, что «не знает ни одного человека, который осознанно одобряет бомбардировки и ракетные обстрелы, убийства людей и разрушение городов».

«Уверен, они существуют — но разделить их точку зрения у меня никогда не получится. Я бы очень хотел повлиять на этот кошмар — остановить, а лучше — обернуть вспять, чтобы техника и боеприпасы вернулись на склады, разрушенные города восстали из пепла, а люди — из могил. Но я достаточно взрослый, чтобы понимать — моих сил для этого, увы, недостаточно».