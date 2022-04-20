Руководители профсоюзов Николай Шарах, Александр Евдокимчик и Геннадий Федынич находится в СИЗО КГБ

Руководитель ячейки «Свободного профсоюза Белорусского» из Полоцка Николай Шарах, глава «Свободного профсоюза металлистов» Александр Евдокимчик и лидер Белорусского профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадий Федынич находятся в СИЗО КГБ, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Причина задержания активистов не уточняется.

19 апреля прошли обыски в «Свободном профсоюзе металлистов)», у председателя «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» Александра Ярошука и его заместителя Сергея Антусевича, у председателя «Свободного профсоюза Белорусского» Николая Шараха в Полоцке, а также в квартире его дочери.

По сообщению издания «Салідарнасць», после обысков не выходили на связь активисты профсоюзов Яна Малаш, Виталий Чичмарев, Анна Дусь, Александр Бухвостов, Василий Береснев, Дмитрий Бородко, Александр Ярошук, Сергей Антусевич, Ирина Бут-Гусаим, Михаил Громов, Вадим Пайвин и Юрий Беляков.

11 апреля КГБ признал «экстремистским формированием» Белорусский независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности.