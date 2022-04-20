NYT: теннисистов из Беларуси и России не допустят к участию в Уимблдонском турнире

Беларуских и российских теннисистов не допустят к участию в Уимблдонском турнире, пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного теннисного чиновника. Позже на официальной странице чемпионата подтвердили отстранение спортсменов.

По данным издания, решение уже принято. Запрет связан с российским вторжением в Украину и поддержкой его Беларусью.

Беларуская теннисистка Арина Соболенко занимает 4 место в рейтинге WTA. В прошлом году она была полуфиналисткой Уимблдона. Беларуска Виктория Азаренко расположилась на 18 месте рейтинга.

Уимблдон, один из четырех турниров Большого шлема, должен начаться в конце июня.

Обновлено в 18:33. Официальная страница чемпионата подтвердила отстранение спортсменов.