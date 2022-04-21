Суд в Москве заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы на 21 день в колонии

Пресненский районный суд Москвы заменил участнице Pussy Riot Марии Алехиной ограничение свободы на реальный срок за срезанный электронный браслет — она должна провести неотбытую часть наказания (21 день) в колонии, сообщает «Апология».

По версии ФСИН Алёхина «допустила нарушения расписания присутствия электронного браслета»: 22 и 24 января вернулась домой позднее положенного времени, в 22:10 и в 22:24. 30 марта Алехина срезала ремень электронного браслета, за что ей вынесли предостережение, а ведомство назвало активистку «злостно уклоняющейся от отбывания наказания».

Как уточняет «Апология», 26 октября 2021 года Алёхину приговорили к году ограничения свободы по статье о нарушении санитарных правил (часть 4 статьи 33 и часть 1 статьи 236 УК РФ) за пост в Твиттере с призывом выйти на акцию протеста 23 января. Согласно приговору, активистке запрещено выходить из дома с 22:00 до 06:00, изменять место жительства, посещать места проведения массовых мероприятий и выезжать за пределы Москвы.

