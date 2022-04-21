ГУБОП опубликовал видео с мужчиной, который говорит, что «распространял деструктивную информацию про войну в Украине»

ГУБОП отчитался о задержании мужчины, который «писал деструктив в интернете по спецоперации» и «клеил в подъезде протестные наклейки». Видео с задержанным появилось в телеграм-канале ведомства.

Сам мужчина на видео милиции говорит, что «распространял деструктивную информацию по поводу войны в Украине» и «в данный момент задержан сотрудниками милиции». В каком городе он был задержан, не уточняется.

К посту ГУБОП прикреплены несколько фотографий из квартиры задержанного. На них — флаг Украины, бчб-флаг с гербом «Погоня», флаг США, значки с надписями «Белсат», «Выбары 2006. Назіральнік», наклейки с надписью «Не смяротнаму пакаранню», «Баста». Кроме того, среди вещей есть две пресс-карты — в том числе фотокорреспондента «Нашай Нівы» — где указано имя Арсений Пахомов.

«Диванный воин на полях сражений в интернете воевал за правый сектор, бомбил комментариями российских военных, распространял недостоверную информацию о военных действиях на Украине, а по ночам в подъезде, пока никто не видит, клеил наклейки», — так подписал пост о задержании мужчины ГУБОП.

По утверждению силовиков, против задержанного возбудили уголовное дело, однако статья УК не уточняется.