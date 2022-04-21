Суд признал «экстремистскими материалами» книгу геральдиста Виктора Ляхора, который разработал эмблемы ОМОН и ГУБОПиК

Суд Ленинского района Гродно признал «экстремистскими материалами» книгу Виктора Ляхора «Военная история Беларуси. Герои. Символы. Цвета». Она внесена в соответствующий список, который ведет Мининформ.

Заседание по рассмотрению иска прокуратуры ссостоялоссь 18 апреля.

«Военная история Беларуси. Герои. Символы. Цвета» — иллюстрированное подарочное издание об униформе армий и формирований разных эпох, в которых служили беларусы.

Согласно заявлению прокурора Гродно Владимира Клишина, направленному в суд, в книге «есть признаки экстремизма в виде реабилитации нацизма» — к такому заключению пришла областная экспертная комиссия №79.

В тексте «неоднократно употребляются героические смыслы (положительные оценки) относительно лиц, выступающих пособниками нацизма, что свидетельствует не о случайном словоупотреблении, а о тенденциозности автора», указано в заключении.

У комиссии есть претензии к страницам 290-291, где словом «герой» в «возвышенно-положительном смысле» названы бойцы Армии Крайовой.

На странице 316 внимание экспертов привлекло словосочетание «белорусы — легенды диверсионной войны» — оно «не является общеупотребительным, представляет собой введенный автором неологизм и рассматривается как информационная деятельность, представляющая угрозу информационной безопасности страны путем искажения исторической памяти народа».

— Книга благополучно официально издана, прошла проверку КГБ. В связи с тем, что это одно из немногих ярко иллюстрированных изданий на тему военной истории, я знаю, что она стоит на полках в качестве подарка или в качестве пособия у начальников, в том числе, с большими звездами, — рассказывал Виктор Ляхор «Медиазоне».