Администратора телеграм‑канала «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни» приговорили к 7,5 годам колонии

Витебский областной суд приговорил 52-летнего полочанина Анатолия Мацулевича к 7,5 годам колонии за администрирование телеграм-канала «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Полочанина осудили по трем статьям УК: о создании экстремистского формирования (часть 1 статьи 361-1), разжигании вражды (часть 3 статьи 130 УК) и обучении людей для участия в массовых беспорядках (часть 3 статьи 293 УК).

Как пишут правозащитники, суд вынес приговор еще в феврале, однако известно о нем стало только сейчас.

По версии обвинения, Мацулевич создал «Полоцк Новополоцк Страна Для Жизни Чат Свободу Сергею Тихановскому» 30 апреля 2020 года и руководил им до самого задержания 11 июня 2021 года.

Продукцию телеграм-канала признали «экстремистской» через полтора месяца после этого — 30 июля. По экспертному заключению Витебской областной экспертной комиссии в канале содержались «инструкции по организации и осуществлению массовых беспорядков, побуждение к хулиганским действиям по мотивам политической вражды, публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, а также побуждение к физическому и психологическому насилию в отношении сотрудников милиции».

26 ноября МВД признало телеграм-канал «экстремистским формированием». Как утверждают правозащитники, именно в этот день у Мацулевича истекал возможный срок содержания под стражей, «но следователи не могли его отпустить, поэтому было возбуждено уголовное дело еще по ст. 361-1 Уголовного кодекса».

Статья о массовых беспорядках вменялась Мацулевичу за репост «памятки для протестующего» из телеграм-канала Nexta.

18 апреля Верховный Суд рассмотрел апелляционную жалобу Мацулевича, но ее оставили без удовлетворения. Как пишет «Вясна», в скором времени полочанин будет этапирован в колонию.