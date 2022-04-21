Минюст не аттестовал адвоката Марию Колесову‑Гудилину

Квалификационная комиссия Министерства юстиции не аттестовала адвоката Марию Колесову-Гудилину. Об этом защитница сообщила в своем твиттер-аккаунте. Она рассказала «Медиазоне», что аттестация была внеплановой.

Колесова-Гудилина была индивидуальным адвокатом до вступления в силу закона «Об изменении законов по вопросам адвокатской деятельности» 29 октября 2021 года. Согласно этому закону, беларуские адвокаты не могут работать индивидуально, поэтому Колесова-Гудилина ушла работать в юридическую консультацию.

Мария Колесова-Гудилина защищала интересы блогера Эдуарда Пальчиса, модератора соцсетей «Страны для жизни» Дмитрия Попова, бывшего следователя Евгения Юшкевича и певца Тимы Белорусских.