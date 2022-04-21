Минчанина, который угрожал СК словами «будет много трупоффф», обвиняют по пяти статьям УК

52-летнего минчанина, задержанного в октябре 2021 года за сообщение с угрозами в адрес Следственного комитета, обвиняют по пяти статьям УК, его дело передано прокурору. Об этом пишет пресс-служба СК.

Как уточняет ведомство, минчанину вменяют грубое нарушение порядка (часть 1 статьи 342 УК), угрозы в адрес Александра Лукашенко (часть 2 статьи 366 УК), публичное оскорбление Лукашенко (часть 1 статьи 368 УК), оскорбление представителя власти (статья 369 УК) и угрозу должностному лицу (часть 1 статьи 366 УК).

По версии следствия, с октября 2020 года по август 2021 года минчанин многократно отправлял угрозы и оскорбления в адрес Лукашенко и его близких, а также силовиков, используя для этого официальный сайт Лукашенко.

Помимо этого, минчанину вменяют участие в акциях протеста, проходивших с августа по октябрь 2020 года. На них он, по версии СК, «длительно нарушал общественное спокойствие, работу транспорта и предприятий» тем, что, «находясь на проезжей части, выкрикивал различные лозунги, блокировал и преграждал путь транспорту».

Как пишет пресс-служба ведомства, ранее минчанина судили за незаконный оборот боеприпасов. По заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы во время совершения вменяемых ему преступлений он «страдал и в настоящее время страдает психическим расстройством в форме смешанного расстройства личности», однако при этом «в полной мере сознавал значение своих действий и мог руководить ими».