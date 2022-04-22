Первый вице‑премьер Снопков рассказал, что правительство «не будет публиковать» пересмотренный прогноз по инфляции

Правительство намерено пересмотреть прогноз по инфляции, но публиковать его официально не будет, рассказал первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков, отвечая на вопрос «Белта».

По его словам, от озвученных тех или иных цифр по инфляции ситуация в экономике не изменится, пишет агентство.

«Сколько поставить — 9%, 12%, 15%? Все зависит не от внутренней ситуации, потому что, если вы обратили внимание, внутреннюю ситуацию, в том числе и потребительские цены, правительство достаточно активно сдерживает. А инфляция, прежде всего потребительская, продовольственная, в странах, которые ближе к нам, — она выше. Вся инфляция, которая у нас сейчас, — внешняя», — цитирует Снопкова госагентство.

По планам властей, в 2022 году индекс потребительских цен не должен был превысить уровень 6%.