Суд решил перевести в колонию осужденного за протесты Артема Медведского, который в феврале сбегал с химии

Суд Каменецкого района решил заменить наказание осужденному Артему Медведскому и перевести его с химии в колонию, пишет правозащитный центр «Вясна».

Заседание суда прошло 21 апреля. Судья Оксана Шкель постановила перевести Медведского в колонию на девять месяцев.

В феврале 24-летний Артем Медведский сбежал из больницы в Каменце, куда попал с легким сотрясением мозга после того, как поскользнулся и упал в здании ИУОТ. Как рассказал «Медиазоне» знакомый с осужденным источник, момента падения никто из осужденных не видел, а травму головы Медведский получил после того, как некоторое время пробыл в уборной вместе с местным оперуполномоченным. Сам мужчина, утверждает источник, говорил, что упал. В апреле стало известно, что Медведского задержали и вернули на химию.

Медведский работал в ОАО «Беловежский», в животноводческом отделении «Каролин». За несколько дней до побега заключенного в телеграм-канале «Баста» опубликовали фото грязного коровника, разделанных и почерневших трупов коров, лежащих в луже. Снимки были сделаны, как утверждается, на одной из ферм комплекса «Беловежский». В публикации также упоминается Медведский — авторы записи утверждают, что «администрация сильно давит на узников и особенно на молодых» и приводят его в пример.

Артем Медведский начал отбывать наказание в ИУОТ №45 в апреле 2021 года. 15 января суд Ленинского района Минска приговорил его к 3 годам химии по статье о грубом нарушении порядка (статья 342 УК) за то, что вечером 10 августа 2020 года он участвовал в акции протеста около станции метро «Пушкинская» и выкатил на дорогу камень. По версии обвинения, это привело к блокированию проезжей части.