Суд в Бресте осудил граффитиста на год домашней химии за надпись "No war"; дело рассматривали без прокурора

Суд Московского района Бреста приговорил уличного художника Романа Бартоша к году домашней химии за граффити с надписью "No war", сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Мария Олиферук признала молодого человека виновным в осквернении сооружений и порче имущества (статья 341 УК).

По информации правозащитников, надпись "No war" и стилизованная подпись автора появились в районе железнодорожной станции «Брест Южный» 20 марта. Охрана железной дороги тогда же задержала граффитиста.

Суд проходил без прокурора, т.к. прокуратура предложила рассмотреть дело в ускоренном порядке. Согласно УПК, в таком случае следователи также должны в ускоренном порядке расследовать уголовное дело. В статье 452 УПК указано, что такое возможно при выполнении нескольких условий одновременно: преступление не представляет большой общественной опасности, очевиден факт совершения преступления, установлен подозреваемый и он не отрицает своей причастности к совершению преступления.

Как уточняют правозащитники, Роман Бартош полностью признал свою вину в суде.