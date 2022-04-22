Мингорисполком отказал партии «Зеленые» в проведении «Чернобыльского шляха» в Минске

Мингорисполком отказал беларуской партии «Зеленые» в проведении «Чернобыльского шляха» 26 апреля в Минске, сообщила сама партия в своем телеграм-канале.

Телеграм-канал «Позірк» уточняет, что причина отказа — опасность для движения автомобилей и пешеходов, а также отсутствие договоров с коммунальными службами и милицией. В ответ на такое решение «Зеленые» отказались от попытки организовать акцию в Минске и пригласили к участию в «Чернобыльском шляхе» в Вильнюсе.

8 апреля «Зеленые» объявили, что подали заявку на проведение акции под лозунгом «Нет войне!» и с требованиями «не допустить участие белорусских военных в вооруженных конфликтах, нейтрального статуса страны, вывода войск с территории Беларуси, солидарности с украинским народом и недопущения повторения Чернобыльской катастрофы». Провести акцию планировалось на Острове слёз.