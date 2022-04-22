Главреду «Новага Часу» Оксане Колб предъявили обвинение в грубом нарушении порядка; ее перевели в СИЗО

Главному редактору газеты «Новы Час» Оксане Колб предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК), сообщает само издание со ссылкой на родственников задержанной.

Также журналистку перевели из ИВС в СИЗО-1 на улице Володарского в Минске.

Оксану Колб задержали 20 апреля. Как рассказывали ее коллеги, силовики пришли в квартиру журналистки «со щитами и кувалдами», а близким Колб сказали, что забирают ее на допрос в СК. Позже она позвонила родственникам и рассказала, что ее задержали на десять суток и перевели в ИВС.

Это не первый раз, когда силовики приходят с обыскам к сотрудникам газеты или задерживают их. 19 октября 2021 года они провели обыск дома у фотокорреспондента «Новага часу» Дмитрия Дмитриева. У журналиста конфисковали всю технику. 20 октября утром перестали выходить на связь главный редактор газеты Оксана Колб и ее заместитель Сергей Пульша. Позже стало известно, что в квартире Сергея Пульши прошел обыск. После силовики вместе с ним приехали в редакцию. Вскоре Сергея Пульшу и Оксану Колб освободили. С них взяли подписку о неразглашении.

В конце октября в Беларуси и за границей перестал открываться сайт газеты — он был заблокирован по решению Мининформа. После блокировки сайт газеты переехал на адрес novychas.online.