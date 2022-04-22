Миноблсуд назначил до 5 лет колонии анархистам, обвиняемым в участии в «экстремистском формировании» «Прамень»

Минский областной суд вынес приговор четверым анархистам, обвиняемым в участии в «экстремистском формировании» «Прамень», сообщает правозащитный центр «Вясна».

Судья Елена Мисник признала активистов Евгения Рубашко, Александра Белова и двух тезок Артемов Соловьев в участии в «экстремистском формировании» «Прамень» (часть 3 статьи 361-1 УК) и грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК). Евгений Рубашко, Александр Белов и Артем Дмитриевич Соловей получили по 5 лет колонии общего режима. Артему Сергеевичу Соловью суд назначил 4,5 года лишения свободы.

Процесс по делу анархистов проходил в закрытом режиме.

«Никакого экстремистского формирования "Прамень" не существует! "Прамень" — это анархистский медиа-ресурс, то есть СМИ, а заявление гособвинителя о том, что данный ресурс пишет только о своих участниках, означало бы, что когда [газета] "Беларусь сегодня" пишет про урожай, то все колхозники имеют отношение к редакции газеты», — говорил в последнем слове активист Евгений Рубашко.

Александра Белова и Евгения Рубашко задержали в конце июля 2021 года, двух Артемов Соловьев — 4 августа. По утверждению правозащитников, активистов избили при задержании. Позже им предъявили обвинение в грубом нарушении порядка (часть 1 статьи 342 УК).

12 ноября МВД признало объединение беларуских анархистов «Прамень» «экстремистским формированием».

Рубашко, Белов и Артем Дмитриевич Соловей были активистами инициативы «Еда вместо бомб», которая занималась раздачей еды бездомным. 8 января она объявила о временной приостановке работы из-за угрозы преследования со стороны властей.