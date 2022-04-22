«Салідарнасць»: 80‑летний глава «Свободного профсоюза металлистов» находится в больнице с сердечным приступом

Задержанный ранее 80-летний глава «Свободного профсоюза металлистов» Александр Бухвостов находится в больнице с сердечным приступом, сообщает «Салідарнасць».

Всего, по данным журналистов, с 19 по 21 апреля силовики задержали 19 представителей независимого профсоюзного движения. Обыски прошли в Минске и Полоцке, у активистов изъяли технику и документы. Среди задержанных — руководство и сотрудники офиса «Белорусского конгресса демократических профсоюзов» (БКДП), а также лидеры и активисты входящих в него профсоюзов: «Свободный профсоюз металлистов», «Свободный профсоюз Белорусский», РЭП.

Большинство задержанных, утверждает «Салідарнасць», допросили в КГБ, а затем перевели в СИЗО КГБ.

По данным «Салiдарнасцi», остаются за решеткой: Александр Ярошук, Сергей Антусевич, Ирина Буд-Гусаим, Николай Шарах, Геннадий Федынич, Яна Малаш, Виталий Чичмарев, Михаил Громов, Василий Береснев, Дмитрий Бородко, Александр Евдокимчик, Мирослав Собчук.

Журналисты утверждают, что 80-летний глава «Свободного профсоюза металлистов» Александр Бухвостов. Когда именно он туда попал и в каком он сейчас состоянии, не уточняется.

Несколько человек отпустили после допросов либо после допросов и суток в СИЗО. Это Игорь Комлик, Елена Еськова, Анна Дусь, Николай Герасименко, Вадим Пайвин и Юрий Беляков. Уточняется, что это профсоюзные юристы и журналисты, они все находятся под подпиской о неразглашении.

Кроме того, 21 апреля допросили Елизавету Мерляк, международного секретаря Белорусского Независимого профсоюза, входящего в состав БКДП. После допроса ее отпустили.

11 апреля КГБ признал «экстремистским формированием» Белорусский независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности.